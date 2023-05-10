Оформлювали статус інваліда за кілька тисяч доларів: СБУ блокувала протиправну схему на Харківщині

У Харкові співробітники Служби безпеки викрили та блокували функціонування протиправної схеми безпідставного оформлення інвалідності II чи III групи за хабарі.

Встановлено, що організаторкою незаконних оборудок була 50-річна співробітниця комунального закладу охорони здоров’я «Обласний центр медико-соціальної експертизи». За гроші вона організовувала процес медичного супроводження «клієнтів» у профільних медичних установах області, а також оформлення відповідної документації комісіями МСЕК. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

В окремих випадках, зловмисниця взагалі забезпечувала заочне оформлення статусу інваліда «під ключ» – із видаванням посвідчення. В цьому випадку замовнику взагалі не потрібно було відвідувати медичні та експертні установи – документи про проходження лікування, медичні висновки та висновки медико-соціальної експертної комісії фальсифікувалися у повному обсязі.

Задокументовано, що вартість незаконних послуг становила від 2 до 5 тисяч доларів США в залежності від терміновості і «складності» оформлення.

За попередніми оцінками оперативників СБУ, цією протиправної схемою могли скористатися понад 200 осіб.

«Клієнтами» зловмисників переважно були чоловіки, які мали намір ухилитися від проходження військової служби та отримати можливість виїзду за кордон. Також були особи, які прагнули безпідставно отримувати пільги та виплати, що призначаються особам з інвалідністю.

Співробітники СБУ затримали організаторку під час одержання від однієї з замовниць частини обумовленої суми – 1 тисячі доларів США.

Під час санкціонованих судом обшуків за місцем роботи, мешкання та в автомобілі фігурантки виявлено фальсифіковану медичну документацію, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму понад півмільйона гривень.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру жінці в одержанні неправомірної вигоди для себе за обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України), повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення усього кола службових осіб, причетних до функціонування корупційної схеми, а також громадян, які скористалися незаконними послугами.

Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости