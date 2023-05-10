Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:02
Просмотров: 122

В Харкові водій вантажівки помер за кермом

В Харкові водій вантажівки помер за кермом

Напередодні близько 18:00 на вулиці Сергія Грицевця автомобіль Scania з’їхав з дороги та врізався в дерево.

Як встановили правоохоронці, під час руху водію раптово стало зле.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 ХРУП № 2 та бригада швидкої медичної допомоги. Медики констатували смерть 61-річного чоловіка. Його тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «раптова смерть».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 