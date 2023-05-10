В Харкові водій вантажівки помер за кермом

Напередодні близько 18:00 на вулиці Сергія Грицевця автомобіль Scania з’їхав з дороги та врізався в дерево.

Як встановили правоохоронці, під час руху водію раптово стало зле.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 ХРУП № 2 та бригада швидкої медичної допомоги. Медики констатували смерть 61-річного чоловіка. Його тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «раптова смерть».

Агентство Телевидения Новости