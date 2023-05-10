В обленерго назвали громади з найбільшими пошкодженнями електромережі

Великий відсоток пошкодженого обладнання, щільна замінованість території та постійні обстріли – це основні перешкоди для більш швидкого відновлення електропостачання в населених пунктах, знеструмлених через війну. Про це під час прес-конференції повідомив заступник технічного директора АТ “Харківобленерго” Олександр Кишинський.

За його словами, найбільші пошкодження електромережі були зафіксовані в Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах.

“В Ізюмській громаді у нас зараз найбільша кількість не підключених населених пунктів. Мова йде про південний напрямок – це села Студенок, Букине і т.д. Уже понад три місяці сапери не можуть пройти цю ділянку до кінця. Швидкість обстеження – 60-100 метрів на день, хоча розрахунків ДСНС тут більше, ніж достатньо. Ще один важкий напрямок – Гракове, Мосьпанове, Чкаловське в Чугуївському районі. Пошкодження там надзвичайно великі. Як і замінованість території. В тому районі підірвалося вже 4 одиниці спецтехніки для розмінування”, – зазначив Олександр Кишинський.

Заступник технічного директора обленерго підкреслив: у першу чергу сапери та енергетики працюють над відновленням електропостачання там, де живуть люди. Зокрема, наразі триває робота у наступних населених пунктах: Мосьпанове (Малинівська громада), Студенок, Співаківка, Заводи (Оскільська громада), Вітрівка (Балаклійська громада), Велика Комишуваха, Курулька (Барвінківська громада), Старий Салтів (Старосалтівська громада), Уди, Костянтинівка, Андріївка (Золочівська громада), Черкаські Тишки, Руські Тишки (Циркунівська громада), Прудянка, Руська Лозова (Дергачівська громада).

“На жаль, через постійні обстріли поки що неможливо відновити електропостачання у таких населених пунктах, як Гур’їв Козачок та Сотницький Козачок в Золочівській громаді, де до державного кордону всього 200 метрів, у селах Стрілеча та Глибоке Липецької громади. Важко працювати у Вовчанську та Дворічній, куди ми не можемо доїхати по декілька днів, а також у Борівській громаді, яка межує з Луганською областю”, – розповів Олександр Кишинський.

Він наголосив: енергетики роблять все можливе, щоб якомога більше споживачів були заживлені у найкоротші терміни.

Нагадаємо, станом на 9 травня 2023 року знеструмленими залишаються 99 населених пунктів Харківської області та 26,1 тис. споживачів (особових рахунків).

Агентство Телевидения Новости