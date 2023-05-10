Довічне ув’язнення загрожує експоліцейському, який працював на ворогів за 70 тисяч рублів

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо експоліціянта за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що торік, у червні, діючий співробітник Нацполіції добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював з російськими загарбниками, які окупували м. Куп‘янськ.

Він добровільно обійняв посаду «и.о. начальника группы конвойной службы», а у подальшому отримав ще більшу прихильність від окупантів та став «командиром отделения охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск).

Однією з його основних задач було конвоювання затриманих окупантами місцевих мешканців.

За свою роботу зрадник отримував щомісячно 70 тисяч російських рублів.

Наприкінці минулого року правоохоронці затримали чоловіка у Куп‘янському районі в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.

Наразі експравоохоронець перебуває під вартою. Його судимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Досудове розслідування проводили слідчі другого СВ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Агентство Телевидения Новости