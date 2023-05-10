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Довічне ув’язнення загрожує експоліцейському, який працював на ворогів за 70 тисяч рублів

Довічне ув’язнення загрожує експоліцейському, який працював на ворогів за 70 тисяч рублів

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо експоліціянта за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що торік, у червні, діючий співробітник Нацполіції добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював з російськими загарбниками, які окупували м. Куп‘янськ.

Він добровільно обійняв посаду «и.о. начальника группы конвойной службы», а у подальшому отримав ще більшу прихильність від окупантів та став «командиром отделения охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск).

Однією з його основних задач було конвоювання затриманих окупантами місцевих мешканців.

За свою роботу зрадник отримував щомісячно 70 тисяч російських рублів.

Наприкінці минулого року правоохоронці затримали чоловіка у Куп‘янському районі в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.

Наразі експравоохоронець перебуває під вартою. Його судимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Досудове розслідування проводили слідчі другого СВ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Агентство Телевидения Новости

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