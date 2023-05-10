Три сотні вибухонебезпечних предметів знешкодили на Харківщині за добу

За минулу добу 9 травня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження 12 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, з них 3700 кв. м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також біля 17,8 км ліній електропередач. Саперами виявлено та знешкоджено 301 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 36 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 181 сапера та 74 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2425,6 га території, 260,6 км автомобільних доріг, 1541,4 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 60 тис. 191 ВНП.

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідомляйте за номером телефону 101.

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