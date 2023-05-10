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Окупанти обстріляли будівлю Харківобленерго в Куп’янську: без світла – споживачі у шести областях

Окупанти обстріляли будівлю Харківобленерго в Куп’янську: без світла – споживачі у шести областях

Напередодні під час артилерійського обстрілу було пошкоджено одну з будівель АТ «Харківобленерго» в області. Загиблих і постраждалих серед персоналу немає. Рятувальники та представники підприємства ведуть обстеження, аби визначити обсяг пошкоджень, повідомляється на фб-сторінці Міністерства енергетики України.

В пресслужбі «Харківобленерго» уточнили: йдеться про один з їхніх об’єктів у Куп’янську. Масштаби пошкоджень встановлюються. Постраждалих серед працівників – немає.

Без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Водночас енергетики, попри складну безпекову ситуацію, продовжують роботи з відновлення енергопостачання. За добу в Україні вдалося повернути світло для 8 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти у Запорізькій та Донецькій областях.

Енергетична система працює стабільно, без обмежень потужності.

Агентство Телевидения Новости

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