Збитки майже 400 тисяч гривень: квартирний шахрай отримав три роки позбавлення волі

Суд задовольнив апеляційну скаргу першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури та призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі чоловіку, якого визнано винним у пособництві в підробленні та використанні підробленого офіційного документа, а також у шахрайстві у великих розмірах (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України).

Прокурори довели, що у 2020 році чоловік надав державному реєстратору підроблені технічний паспорт та довідку про результати технічної інвентаризації будинку з надвірними будівлями, розташованого по пров. Валківському в Харкові, для реєстрації права власності на них.

Після проведення державної реєстрації зловмисник, видаючи себе за фактичного власника житлового будинку, продав його іншим особам за майже 400 тис. грн.

Однак було встановлено, що після смерті колишніх справжніх власників будинку можливі спадкоємці за заповітом або за законом в установленому законом порядку своїх спадкових прав не оформили, у зв’язку з чим така спадщина підлягала переходу у власність Харківської міської об`єднаної територіальної громади в особі Харківської міської ради за правилами відумерлості спадщини за місцем її відкриття.

Таким чином, через незаконні дії шахрая Харківська міська об’єднана територіальна громада зазнала збитків.

Вироком Київського районного суду м. Полтави чоловіку було призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування призначеного покарання з іспитовим строком на 1 рік 6 місяців.

Цей вирок оскаржений першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури в апеляційному порядку з підстав невідповідності призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого внаслідок м’якості та неправильного застосування положень закону України про кримінальну відповідальність. Вироком колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справах Полтавського апеляційного суду зазначену апеляційну скаргу задоволено – обвинуваченому призначено остаточну міру покарання за сукупністю злочинів у виді 3 років позбавлення волі.

На теперішній час вирок набув чинності.

Агентство Телевидения Новости