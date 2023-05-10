Прокуратура відстояла право учбового спортивного закладу на земельну ділянку в центрі Харкова вартістю понад 82 мільйони

Завдяки принциповій позиції Харківської обласної прокуратури Східний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким визнано незаконними та скасовано рішення органу місцевого самоврядування.

Йдеться про земельну ділянку, розташовану по вул. Динамівській у м. Харків, вартість якої складає понад 82 млн грн. Встановлено, що в 2019 році на підставі рішень Харківської міської ради припинено право користуванням учбовим спортивним закладом зазначеною ділянкою.

Крім того, змінено її цільове призначення, яке не пов’язане зі спортом та освітою. Земля мала використовуватись для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов`язаної з отриманням прибутку.

Шевченківська окружна прокуратура м. Харкова звернулась з відповідним позовом до суду, у задоволенні якого було відмовлено, а в подальшому Верховним Судом повернуто справу на новий судовий розгляд.

Послідовно захищаючи права дітей, прокурори в судах першої та другої інстанції відстояли право учбового спортивного закладу на володіння земельною ділянкою.

Агентство Телевидения Новости