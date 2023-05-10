Майже 35 млн гривень: прокуратура вимагає повернення ділянки Харківській міськраді

Керівником Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова подано до суду позовну заяву в інтересах держави в особі Харківської міської ради до приватного підприємства про розірвання договору оренди землі та повернення земельної ділянки.

Так, одним із підприємств у 2005 році отримано в оренду земельну ділянку, розташовану на перехресті пров. Отакара Яроша та просп. Науки площею 0,4 га, для будівництва кафе з літнім майданчиком. Вартість землі складає майже 35 млн гривень.

Проте підприємством-орендарем не тільки порушено умови договору оренди землі щодо здійснення забудови земельної ділянки в передбачені умовами договору строки, але й взагалі не отримано дозвільні документи, які надають право на виконання будівельних робіт. Вказані обставини унеможливлюють ефективне використання вказаної земельної ділянки.

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, крім того, орендарем також не сплачується своєчасно та в повному обсязі орендна плата за землю.

Наразі за позовом окружної прокуратури Господарським судом Харківської області відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости