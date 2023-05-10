Харків’янина визнали винним у збуті наркотиків

Суд апеляційної інстанції задовольнив апеляційну скаргу прокурора у провадженні та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі чоловіку, якого визнано винним у збуті наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).

Прокурори довели вину 31-річного харків’янина, який у травні минулого року вирішив підзаробити незаконним шляхом. Чоловік придбав наркотики та психотропи у розфасованому вигляді, щоб у подальшому збувати їх, розкладаючи закладки у Шевченківському районі Харкова.

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, зловмисника викрили 21 травня 2022 року, коли він підшукував місце для схованки, аби залишити там «товар». У затриманого закладника правоохоронці вилучили канабіс та психотропну речовину «PVP». Усього встановлено 9 епізодів вчинення ним злочинів.

Вироком Дзержинського районного суду м. Харкова чоловіка визнано винним та призначено йому покарання у виді 5 років позбавлення волі та, на підставі ст. 75 КК України, звільнено від відбування призначеного покарання з іспитовим строком на 3 роки.

Не погодившись із вказаним вироком, прокурор оскаржив його в апеляційному порядку. Колегією суддів судової палати у кримінальних справах Харківського апеляційного суду враховано доводи прокурора щодо підвищеної суспільної небезпеки вчинених злочинів, кількості епізодів злочинної діяльності, а також особи обвинуваченого, який не працює, не має міцних сімейних та соціальних зв’язків, та призначено нове покарання у виді 5 років позбавлення волі.

На теперішній час вирок набув чинності.

Агентство Телевидения Новости