Співпрацювала з окупантами: на Харківщині викрито колаборантку

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 53-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-2 КК України).

Дізнанням встановлено, що після незаконного вторгнення зс рф на територію Харківщини мешканка Куп’янська добровільно пішла на співпрацю з ворогом. Вона обійняла посаду «и. о. главного специалиста сектора бухгалтерского учета, отчетности, административно-хозяйственной деятельности управления труда и социальной политики ВГА Купянского района» при окупаційній адміністрації.

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, переважно колаборантка займалась складанням посадових інструкцій співробітників сектору та наданням пропозицій на утримання закладів соціальної сфери.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з дізнавачами Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДКР СБУ.

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