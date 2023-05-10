Харківські патрульні затримали на ХТЗ перевізника «овсянки»

Харківські патрульні продовжують щоденно затримувати осіб, які причетні до зберігання наркотиків. Патрульні поліцейські за денну зміну виявили 9 осіб, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини. Під час поверхневих перевірок патрульні виявили у громадян речовини синтетичного та рослинного походження.

Так, близько 17:00 на проспекті Олександрівському під час поверхневої перевірки у підозрілого виявили пакунок з, ймовірно, наркотичною речовиною, який чоловік ховав у пакеті з крупою.

Як розповіли в УПП Харківської області, це не поодинокий випадок, коли перевізники наркотиків намагаються винахідливо замаскувати заборонені речовини. Наркотики ховають у банки з їжею, канцтовари (ручки, маркери), в пачки з під цигарок та документи. Всі схованки правоохоронцям давно відомі.

Надалі всіма випадками будуть займатися слідчі.

В патрульній поліції нагадують, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність.

Агентство Телевидения Новости