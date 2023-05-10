На Харківщині загинув чоловік, жінка отримала мінно-вибухову травму

М. Вовчанськ: рятувальники виїжджали для обстеження наслідків ворожих мінометних обстрілів 10 травня рятувальники 47-ї пожежно-рятувальної частини міста Вовчанськ та вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Вільча виїжджали на перевірку, після мінометних обстрілів.

Ворог завдав удару по приватному сектору міста Вовчанськ. Перевіркою місць прильотів мінометних мін виявлені пошкодження приватних житлових будинків, надвірних забудов та парканів.

В результаті обстрілу загинув чоловік 1956 р.н. Ще одна жінка 1958 р.н. отримала мінно-вибухову травму. Від ДСНС було задіяно 2 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

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