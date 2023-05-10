Правоохоронці задокументували наслідки ворожого обстрілу, під час якого загинув чоловік

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, правоохоронці документують наслідки ворожого обстрілу м. Вовчанськ, під час якого загинув мирний мешканець

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 10 травня близько 13:20 окупанти з артилерії обстріляли м. Вовчанськ. Ворожий снаряд влучив на територію приватного домоволодіння, де на той час перебував господар. Чоловік загинув на місці: його тіло розірвалось на частини.

Також пошкоджено інші житлові будинки містян.

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости