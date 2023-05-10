Мотошоломи – екіпіровка, яка рятує життя

Кожен, хто водить мотоцикл, знає, наскільки важливу роль відіграє екіпіровка. Так, не обов’язково купувати і куртку і штани, особливо, якщо Ви не професійний гонщик.

Але навіть якщо Ви аматор, цей елемент екіпіровки має бути присутній кожен раз, коли ви сідаєте за «штурвал» свого двоколісного залізного коня.

Саме мотошоломи рятують життя і дозволяють відчувати безпеку та комфорт під час їзди на мотоциклі. І, враховуючи популярність цього виду транспорту і затребуваності екіпіровки, виробники пропонують різні моделі та навіть конструкції цих рятівних головних уборів. Експерти Мотостиль допоможуть розібратися з цими відмінностями і підберуть найкращий варіант для кожного покупця.

Види і особливості

Отже мотошоломи – то частина мотоекіпіровки, яка, на відміну, від інших елементів спеціального одягу позиціонується як маст хев елемент. Але оскільки у кожного мотоцикліста свій стиль їзди, то і шоломи для них створюються різні.

Мануфактури пропонують такі варіації як:

Інтеграл;Модулятор;Кроссову модель;Відкритий шолом;Каску.

Кожен з варіантів має свої особливості і призначений для використання в конкретних ситуаціях. Так каска – це скоріше іміджевий аксесуар, ніж частина екіпіровки, основне завдання якої – забезпечити захист голови людини. Бо каска – то не про безпеку, а про стиль і красу.

Також складно назвати супер захисним відкритий шолом, який, як правило, рекомендують одягати для їзди по місту на дуже малій швидкості.

Якщо Ви віддаєте перевагу «великим дорогам» та дальнім поїздкам, зверніть увагу на інтеграли або модулятори. Вони практично однакові. Відрізняє їх те, що у модулятора захист підборіддя відкидний. Тобто, якщо ви вирішили зупинитися, щоб поїсти чи попити кави/води, вам не доведеться знімати повністю шолом.

Ці два види забезпечують солідний захист, але якщо мотоцикліст потрапив в ДТП, то шолом після такого інциденту слід замінити, бо він вже зі своїми функціями справився, голову від удару захистив і втратив свою міцність. Тобто, «пошкоджений» під час ДТП або падіння мотошолом використовувати в подальшому не можна.

Кроссовий мотошолом – теж забезпечує надійний захист і його частенько використовують під час перегонів. До речі, такі моделі можуть бути з захисним склом (візором) і без нього. Якщо скла немає, доведеться придбати спеціальні захисні окуляри.

Щодо форми чи розмірів, то вони представлені у досить широкому асортименті. Правда, форма всіх мотошоломів підібрана так, щоб не порушувати закони аеродинаміки.

Оцінити модульний ряд мотошоломів є можливість за допомогою фото. Також вас здивує широкий ціновий діапазон і кількість пропозицій. Консультанти Motostyle продемонструють принади кожного екземпляру і підкажуть, які саме моделі будуть актуальні для вас.

Агентство Телевидения Новости