З чотирьох прифронтових громад Харківщини евакуювали всіх дітей

За дорученням начальника ХОВА в регіоні щодня допомагають виїхати жителям населених пунктів, розташованих вздовж лінії фронту.

Як розповів Олег Синєгубов, 10 травня була проведена евакуація дітей із Великобурлуцької, Вільхуватської, Дворічанської та Петропавлівської громад Харківщини, які постійно перебувають під обстрілами.

«Минулої доби ми евакуювали з Дворічанської громади останніх 18 дітей. Всього з 27 квітня з зони постійних обстрілів було вивезено 79 неповнолітніх громадян. Більше дітей у цих небезпечних регіонах Харківщини не залишилося», – розповів Олег Синєгубов.

Зараз всі діти разом з батьками або опікунами перебувають у безпечних районах області. Сім’ї забезпечені житлом та всім необхідним, їм надається гуманітарна та матеріальна допомога. Наразі з евакуйованими дітьми працюють волонтери, психологи та соціальні працівники.

«Дякую органам місцевого самоврядування, правоохоронцям, волонтерським та благодійним організаціям, усім, хто допомагав в евакуації та зараз допомагає нашим дітям. Безпека людей була і залишається нашим головним пріоритетом. Продовжуємо надавати нашим людям усю можливу допомогу», – зазначив начальник ОВА.

Агентство Телевидения Новости