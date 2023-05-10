Річниця деокупації селища Питомник: в KRAKEN показали унікальні кадри

Рік тому, 10 травня 2022 року, силами спецпідрозділу ГУР МО KRAKEN було звільнено селище Питомник.

Через 11 діб після деокупації Руської Лозової перед спецпідрозділом KRAKEN стало завдання термінового штурму Питомника, оскільки утримання одного населеного пункту без іншого не є можливим. Питомник – це стратегічна висота, контроль якої унеможливує обстріл Харкова зі ствольної артилерії, написав в командир підрозділу Костянтин Немічев.

“Не дивлячись на те, що «KRAKEN» є штурмовим підрозділом, наші бійці утримували оборону проти двох БТгр окупантів у цьому населеному пункті протягом 2 місяців, після чого на ці позиції зайшли суміжні підрозділи. А наш підрозділ отримав завдання висуватися у Донецьку та Луганську області”, йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости