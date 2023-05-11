У Харкові пройде виставка дитячого малюнку

Виставка дитячих малюнків «Мама очима дітей» відбудеться 13-14 травня у місті Харкові.

Як повідомили в КУ «Офіс реформ Харкова», на виставці будуть представлені малюнки, надіслані дітьми з усіх шкіл Харкова. Організатори оберуть найкращий малюнок від кожного району. Нагородження переможців відбудеться в Департаменті сім’ї, молоді та спорту.Час проведення виставки — з 10:00 до 21:00. Місце — ТРЦ «Нікольський».Захід організований за ініціативою Харківського міського голови Ігоря Терехова та робочої групи проєкту «Картка харків’янина» за підтримки Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту.

Джерело: Харківська міськрада

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