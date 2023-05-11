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У Харкові відбудеться тренінг для майбутніх мам

У Харкові відбудеться тренінг для майбутніх мам

Тренінг для майбутніх та молодих мам відбудеться 14 травня у готелі «Reikartz» (вул. Садова, 4).

Як повідомили в КУ «Офіс реформ Харкова», захід проводиться до Дня матері.На тренінгу акушер-гінеколог, лікар ультразвукової діагностики Ольга Гребенюк розповість про планування вагітності, основні аспекти спостереження вагітності, харчування під час вагітності, неінвазивні методи діагностики вад плоду. А психолог-практик Юлія Онищенко виступить із темою: «Емоційне вигоряння мами».Час проведення тренінгу — з 12:00 до 14:00.  Для участі необхідно зареєструватися за посиланням.Захід організований за ініціативою Харківського міського голови Ігоря Терехова та робочої групи проєкту «Картка харків’янина» за підтримки Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту.

Джерело: Харківська міськрада

Агентство Телевидения Новости

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