Parimatch – все: букмекерська контора остаточно закриває український підрозділ

Гемблінговий холдинг Parimatch звільнив усіх працівників «Parimatch Україна» та остаточно закриває компанію, повідомила колишня СЕО Наталія Гілевич.

«12 травня остаточне закриття компанії PM UA. Весь колектив звільнений, я також залишаю посаду», – написала вона. Гілевич додала, що подальшу роботу подовжать адвокати та юридичні компанії, повідомляє Forbes.ua.

Що передувало?

10 березня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти 120 фізичних і 287 юридичних осіб, повʼязаних із гральним бізнесом. До списку потрапив український букмекер Parimatch.

12 березня «Паріматч» припинила операційну діяльність: платформа для клієнтів недоступна, сайт найбільшого букмекера України pm.ua заблоковано.

Коментуючи рішення РНБО, Parimatch заявила, що за два роки сплатила понад 850 млн грн податків, зборів і ліцензійних платежів до держбюджету України. Також компанія наголосила, що з початку війни бренд Parimatch припинив діяльність на території РФ, заборонив будь-яке використання бренду, технічних рішень компанії та будь-яку присутність на території країни-агресора.

Згодом Parimatch скоротив 1100 співробітників в українських офісах. Звільнення, зокрема, стосуються працівників «Parimatch Україна» та IT-компанії GR8 Tech, колишньої Parimatch Tech, повідомив гендиректор холдингу Parimatch Максим Ляшко.

8 травня детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) арештували рахунки трьох юридичних осіб, які підконтрольні відомій букмекерській компанії. Загалом арештовано понад 166 млн грн, йдеться у повідомленні пресслужби БЕБ. Слідство заявляє, що незаконна діяльність цих компаній призвела до ухилення від сплати податків на майже 1 млрд грн. Слідство не називає букмекерську компанію. Проте, інформація, наведена БЕБ, свідчить, що з великою долею імовірності це може бути найбільший український букмекер «Паріматч». У березні під санкції потрапили представники українського грального бізнесу – «Паріматч», «Покерматч.ЮА», «Поінтлото». Із них букмекер – тільки «Паріматч». У ТОВ «Твоя беттінгова компанія» (1xBet) КРАІЛ забрала ліцензію ще восени минулого року.

Агентство Телевидения Новости