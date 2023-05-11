На відновлення 25 зруйнованих мостів на Харківщині потрібно 4,5 мільярда гривень

На Харківщині для відновлення пошкоджених росіянами 25 мостів протягом двох років потрібно приблизно 4,5 млрд грн.

Про це під час пресконференції в прес-центрі Накипіло повідомив в начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області Андрій Алексєєв, пише видання Думка.

“Ми запросили на відновлення всіх 25 мостів 4,5 млрд грн. Там роботи розділені на 2 роки. Ми наразі працюємо на коштах, що надходять до Дорожнього фонду”, – сказав Алексєєв.

Початок відновлювальних робіт має профінансувати Європейський інвестиційний фонд, однак обсяг цих коштів наразі невідомий, зазначив Алексєєв. Крім цього, на сьогодні немає рішення Кабміну щодо виділення коштів на ремонт мостів у Харківській області, тому ще не відомий обсяг фінансування, що буде отриманий.

Тим часом в Харківській області вже тривають роботи з відновлення 5 мостів, до кінця травня роботи почнуться вже на 13 мостах регіону, а восени – на всіх спорудах, які були пошкоджені.

Керівник служби зазначив, що на сьогодні основними проблемами є кадровий голод і розмінування.

Алексєєв підкреслив, що служба забезпечила пересування по регіону: у 2022 році зведено 23 тимчасові переправи, у 2023 році – ще дві тимчасові переправи на місцях пошкоджених або знищених мостів.

Агентство Телевидения Новости