На ремонт спорткомплексу Харківського Політеху виділяють понад мільйон гривень

Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут» уклав угоду з ТОВ “Стройуніверсал-2006” щодо проведення ремонтних робіт вартістю 1,35 млн грн.

Про це стало відомо в результаті моніторингу сайту “Прозорро”.

Мова йде про капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) приміщень другого поверху корпусу кафедри фізичного виховання НТУ “ХПІ” по вулиці Алчевських, 50-А.

Угоду уклали без проведення торгів. Крім того, сам договір та кошторис не були завантажені у систему “Прозорро”.

Як повідомляли Новини АТН, російські війська у ніч проти 24 червня двома ракетами поцілили по спортивному комплексу “Політехнік” на вулиці Алчевських.

“Це були дві ракети, які влучили в спортивний комплекс, безпосередньо в спортивний манеж політехнічного університету. Було займання. Займання було на площі близько 200 кв. м. Горів спортінвентар, мати, підлога, облицювання стін”, — сказав заступник начальника облуправління ДСНС Анатолій Торяник.

За словами Торяника, загиблих або поранених внаслідок обстрілу немає. Спортивний манеж знищений.

У грудні НТУ “ХПІ” уклав першу угоду щодо ремонтних робіт вартістю півмільйона гривень з ТОВ “Укрбуд-М”, у лютому 2023 року була укладена угода з ТОВ “Стройуніверсал-2006” по встановленню дверних блоків та облицювання цегляних перегородок в приміщенні басейну вартістю 262 тис. грн.

Директором та засновником підприємства є Дмитро Рябченко.

Раніше ХАЦ писав, що Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова уклав угоду з ПАТ “Трест- Житлобуд-1” щодо проведення демонтажних робіт вартістю 1,38 млн грн.

Агентство Телевидения Новости