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Троє поранених: поліцейські документують наслідки обстрілів Великого Бурлука та Вовчанська

Троє поранених: поліцейські документують наслідки обстрілів Великого Бурлука та Вовчанська

Сьогодні, 11 травня, військові російської федерації обстріляли селище Великий Бурлук Куп’янського району та місто Вовчанськ. Попередньо – з реактивної системи залпового вогню.

У селищі Великий Бурлук поранення отримали 16-річна дівчина та 43 й 61-річні жінки. Постраждалих доставили до лікарні. Є влучання у місцевий ринок, житлові будники. Зайнялися пожежі.

У місті Вовчанськ снаряд потрапив у будинок. Постраждала місцева мешканка.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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