В Вовчанську після обстрілу рятувальники дістали з-під завалів жінку

11 травня орієнтовно о 14:15 ворог вдарив з артилерії по м. Вовчанську Вовчанської громади. Один зі снарядів влучив у приватний будинок. Під завалами опинилась господарка будинку.

О 14:36 рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини та вогнеборці МПК Вільча виїхали на місце події для пошуку і рятування жінки. Постраждалу відшукали під уламками зруйнованих будівельних конструкцій і передали медикам швидкої.

Жінка отримала осколкові поранення обличчя та кінцівок. Каретою екстреної медичної допомоги постраждалу доставлено до лікувального закладу.

Агентство Телевидения Новости