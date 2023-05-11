СБУ затримала колаборантку, яка очолювала «управління праці і соціальної політики» окупантів в Ізюмі

Служба безпеки викрила та затримала під час стабілізаційних заходів у деокупованих районах Харківщині ще одну поплічницю ворога, яка добровільно співпрацювала з незаконною владою держави-агресора.

Колаборанткою виявилася 58-річна мешканка міста Ізюм. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Від початку липня до вересня 2022 року вона очолювала «управління праці і соціальної політики» в окупаційній військово-цивільній адміністрації Ізюмського району.

На цій посаді жінка фактично сприяла становленню і зміцненню російської влади на тимчасово окупованій території Ізюмщини.

Вона зокрема займалася організацією роботи так званого «Центру соціального захисту населення», через який видавалася гуманітарна допомога від держави-агресора та в додаток до неї – ворожа пропагандистська газета «Харьков Z», у матеріалах якої заперечувалася збройна агресія рф проти України та пропагувалася легітимність окупаційної влади.

Також, на цій керівній посаді колаборантка виконувала інші організаційно-розпорядчі функції: брала участь у нарадах керівництва окупаційної влади, проводила збори підлеглих, приймала на роботу нових працівників та організовувала їх роботу.

Після звільнення району від російських загарбників зловмисниця залишилася у місті, але намагалася уникнути передбаченої законом відповідальності. Втім, оперативники спецслужби встановили її місцезнаходження та затримали.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 58-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України), повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости