Визначили ще 10 фіналістів «Євробачення-2023»

У Ліверпулі відбувся другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2023». За право представити свою країну у фіналі конкурсу змагалися 16 учасників.

За результатами глядацького голосування до фіналу пройшли 10 країн, пише Громадське. Це:

Албанія (Albina & Familja Kelmendi — Duje);Кіпр (Andrew Lambrou — Break A Broken Heart);Естонія (Alika — Bridges);Бельгія (Gustaph — Because Of You);Австрія (Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?);Литва (Monika Linkytė — Stay);Польща (Blanka — Solo);Австралія (Voyager — Promise);Вірменія (Brunette — Future Lover);Словенія (Joker Out — Carpe Diem).

Хто змагатиметься у фіналі?

За результатами першого півфіналу «Євробачення-2023» до фінальної частини конкурсу пройшли 10 країн:

Хорватія (Let 3 з піснею Mama ŠČ!);Молдова (Паша Парфеній — Soarele și luna);Швейцарія (Ремо Форрер — Watergun);Фінляндія (Käärijä — Cha Cha Cha);Чехія (Vesna — My Sister’s Crown);Ізраїль (Ноа Кірел — Unicorn);Португалія (Mimicat — Ai coração);Швеція (Loreen — Tattoo);Сербія (Luke Black — «Само ми се спава»);Норвегія (Алессандра — Queen of Kings).

Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія та Україна (як країна-переможниця «Євробачення-2022») пройшли до фіналу автоматично.

Україну представляє гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel. На церемонії відкриття учасники гурту закликали підтримати збір на порятунок передчасно народжених дітей українських дітей.

Букмекери вважають, що шанси України на перемогу в пісенному конкурсі «Євробачення-2023» становлять 7%. Більше тільки у двох країн — Швеції (44%) та Фінляндії (22%).

Також серед лідерів за ймовірністю перемогти є Франція (6%), Іспанія (4%), Норвегія (3%) та Ізраїль (2%).

Гранд-фінал конкурсу відбудеться 13 травня.

