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У Великому Бурлуку окупанти обстріляли ринок, заклад освіти та житлові будинки: троє постраждалих

У Великому Бурлуку окупанти обстріляли ринок, заклад освіти та житлові будинки: троє постраждалих

Минулої доби російські окупанти вели вогонь по населених пунктах Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ селища Великий Бурлук Куп’янського району пошкоджені торгові павільйони на місцевому ринку та щонайменше 7 приватних будинків. Також пошкоджені адміністративна будівля та заклад освіти, постраждав комунальний транспорт. Поранень зазнали та були госпіталізовані в стані середньої тяжкості 16-річна дівчина та жінки 43 та 62 років.

У Вовчанську артилерійським обстрілом зруйновано приватний житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали 88-річну жінку. Вона отримала поранення та була госпіталізована.

В області залишається високою мінна небезпека. Вчора близько 15:30 в районі с. Турове Богодухівського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор. На щастя, ніхто не постраждав.

Агентство Телевидения Новости

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