У Київському районі перекладають внутрішньобудинкові системи

Бригади Київського району комплексу «Харківводовідведення» в рамках підготовки до опалювального періоду проводять технічні огляди та ремонти у всіх будинках комунальної форми власності.

Як повідомили в КП «Харківводоканал», зокрема, ведеться перекладання 70 м мереж холодного водопостачання в будинку на вул. Ломоносівській.

Начальник дільниці Віктор Маслов зазначив, що з початку року в ході проведення поточних ремонтів застосовуються нові, якісніші, матеріали.

«Поліпропіленові труби – це сучасний та високоякісний матеріал з терміном експлуатації понад 50 років. Встановлюємо запірну арматуру такої ж якості. Вже у трьох будинках нашого району відновили комунікації у такий спосіб», – повідомив Віктор Маслов.

За його словами, масштабні роботи з заміни внутрішньобудинкових систем та запірної арматури вже проведені в 10 будинках. Загалом було перекладено понад 500 м мереж холодного водопостачання та стільки ж каналізаційних трубопроводів. Усього було проведено понад 460 технічних ремонтів різної складності.

«В рамках підготовки до опалювального сезону планово оглядаємо будинки, перевіряємо всю внутрішньобудинкову систему, міняємо пошкоджені комунікації, ставимо запірну арматуру. Як і раніше, на першому місці – підключення послуг харків’янам, які повертаються», – зазначив начальник дільниці.

Агентство Телевидения Новости