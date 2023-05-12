Вакансії тижня у Харківській області: кого шукали роботодавці

Станом на 11 травня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальна 1431 вакансія.

1. Водій навантажувача – 20 000 грн.

2. Обрубувач – 18 370 грн.

3. Менеджер (управитель) зі збуту – 18 000 грн.

4. Інженер з охорони праці – 15 000 грн.

5. Водій автотранспортних засобів – 13 754 грн.

6. Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) – 13 200 грн.

7. Сестра медична (брат медичний) з лікувальної фізкультури – 13 000 грн.

8. Головний енергетик – 12 000 грн.

9. Швачка – 10 000 грн.

10. Майстер будівельних та монтажних робіт – 9 750 грн.

З повним переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:

096 055 48 96;

099 020 87 21;

063 847 83 67;

067 728 97 45;

097 970 40 68.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.

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