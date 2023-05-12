Вакансії тижня у Харківській області: кого шукали роботодавці
Станом на 11 травня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальна 1431 вакансія.
1. Водій навантажувача – 20 000 грн.
2. Обрубувач – 18 370 грн.
3. Менеджер (управитель) зі збуту – 18 000 грн.
4. Інженер з охорони праці – 15 000 грн.
5. Водій автотранспортних засобів – 13 754 грн.
6. Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) – 13 200 грн.
7. Сестра медична (брат медичний) з лікувальної фізкультури – 13 000 грн.
8. Головний енергетик – 12 000 грн.
9. Швачка – 10 000 грн.
10. Майстер будівельних та монтажних робіт – 9 750 грн.
З повним переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:
096 055 48 96;
099 020 87 21;
063 847 83 67;
067 728 97 45;
097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.