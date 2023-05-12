Прокуратура оскаржила тендер на будівництво автодороги вартістю 204 мільйони
Східним апеляційним господарським судом залишено без змін рішення суду першої інстанції, яким задоволено позов Харківської обласної прокуратури про визнання незаконним та скасування рішення тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Харківській області та укладеного на його підставі договору про надання послуг з ремонту автомобільної дороги на суму 204 млн грн. Про це повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.
Органами Харківської обласної прокуратури приділяється особлива увага сфері публічних закупівель, яка нерозривно пов’язана з державним інтересом, оскільки на це витрачаються державні кошти, а товари, роботи або послуги повинні забезпечувати функціонування державних інституцій, гарантованих державою прав, послуг, пільг тощо.
Встановлено, що Службою автомобільних доріг у Харківській області у грудні 2019 року за наслідками процедури публічних торгів укладено з підприємством договір про виконання робіт на будівництво автодороги «Р-51 Мерефа — Лозова — Павлоград» на суму 204 млн грн.
При цьому розпорядник коштів безпідставно застосував переговорну процедуру і таким чином уникнув проведення відкритих торгів щодо закупівлі робіт на будівництво автошляху. У зв’язку з цим прокуратура звернулась до Господарського суду Харківської області з відповідним позовом, який було задоволено.
Однак відповідач, не погодившись з вказаним рішенням, подав апеляційну скаргу на нього. Суд апеляційної інстанції підтримав позицію прокуратури та залишив рішення Господарського суду Харківської області в силі.