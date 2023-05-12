На Харківщині за тиждень знищили понад 1800 вибухонебезпечних предметів

З 4 до 10 травня включно спеціалісти розмінували 144 га території.

Про це повідомили у Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА. Загалом протягом тижня було знищено 1825 вибухонебезпечних предметів. Підрозділи вибухотехніків залучали 355 разів.

Усього фахівці провели розмінування 26 км ділянок автодоріг, 7 га сільгоспугідь, 2,2 км газопроводів, 1,8 км водопроводів та 1,7 км залізничних колій. За цей період обстежили 9 об’єктів.

Окрім того, сапери перевірили 113,8 км ліній електропередач. Завдяки їх роботі 640 абонентів змогли підключити до електромережі.

Лише за 10 травня в регіоні провели розмінування 27,4 га території, 9,3 км ділянок автодоріг та майже 15 км ліній електропередач. Також обстежили 2,2 км газопроводів, 700 м водопроводів, 800 м залізничних колій і 2 об’єкти. Фахівцям вдалося знищити за добу 224 вибухонебезпечні предмети. Окрім того, повернули світло 31 споживачу.

Нагадуємо, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів потрібно зберігати спокій та за можливості обгородити місце знахідки (можна використати для цього дошки, жердини, мотузки, шматки матерії тощо).

Обов’язково треба повідомити про небезпечну знахідку чергові служби, зателефонувавши за номерами: 101 і 102.

Агентство Телевидения Новости