Протягом тижня ЗСУ не втратили жодної позиції у Бахмуті, – Маляр

Ворог поніс великі втрати живої сили, наші оборонці просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 км: про ситуацію у Бахмуті розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Протягом тижня в російських телеграм-каналах та ЗМІ провідною темою залишався Бахмут і події, пов’язані з ним. Аналіз повідомлень показує, що для ворога це місто має надважливе значення. Майже сакральне.

Як ворог висвітлює інформацію про бої у Бахмуті?

Хвалить себе, розповідає про нібито успіх та вигадує сюжети про наше військове командування.

Разом з тим ворог дає неправдиву інформацію про нестачу зброї, чим ймовірно має на меті виправдати реальну ситуацію», написала в своєму тг-каналі Ганна Маляр.

Агентство Телевидения Новости