Прокуратура зобов’язала два підприємства відремонтувати укриття

Судами задоволено два позови Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова про визнання незаконною бездіяльності суб’єктів господарювання та зобов’язання привести у стан готовності захисні споруди цивільного захисту.

Окружною прокуратурою виявлено низку порушень щодо утримання захисних споруд, які перебувають на балансі підприємств, розташованих у Новобаварському та Холодногірському районах Харкова.

Так, у ході перевірок, проведених ГУ ДСНС у Харківській області, встановлено, що укриття, розташовані по пров. Сіриківському та по вул. Конторській у м. Харкові, місткістю 200 та 300 осіб відповідно, не готові для використання за призначенням та підлягають ремонту.

Щодо виявлених порушень органами контролю було складено відповідні приписи. Однак підприємства так і не усунули порушення та не організували безпечне перебування людей в укритті у випадку загроз.

Харківським окружним адміністративним судом та Київським окружним адміністративним судом задоволено позовні заяви окружної прокуратури. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости