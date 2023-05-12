Життєво необхідні навички: розвідники «Гвардії наступу» тренуються знешкоджувати міни

На Харківщині військовослужбовці роти розвідки бригади «Спартан» проходять інженерно-саперну підготовку. Гвардійці здобувають навички розмінування, застосування мін, вибухівки та опановують ведення інженерної розвідки. Як знешкоджувати російські міни, види розмінувань, правила поводження з вибухонебезпечними предметами та про специфіку роботи сапера-розвідника.

Інженерна та саперна справа одні з найголовніших вмінь для розвідника при роботі в тилу ворога. Доволі часто нацгвардійцям доводиться працювати з російськими протипіхотними мінами, які заборонені міжнародними конвенціями. Пошук і ліквідація смертоносних «подарунків» ускладнюється ще й тим, що в їх виробництві застосовують речовини, на які не реагує більшість міношукачів.

«Кардан», розвідник-нацгвардієць

У нас проходять заняття по знешкодженню і зняттю мін, таких як: танкові, протипіхотні міни, що заборонені Женевською конвенцією, але використовуються ворогом. І загальні практичні заняття по інженерній справі, по зняттю розтяжок. Розглядали одну з найнебезпечніших осколкових мін – ОЗМ-72, міна натисної дії. Історія цієї міни походить ще з Першої світової війни. Основа цієї міни полягає в тому, що вона «підпригує» і детонує на висоті до метра.

Гвардійці навчались як саме правильно знешкодити ці міни, як правильно поводити себе на замінованому квадраті, які дії і рухи треба робити, щоб не підірвати себе та не поставити своє життя і життя групи під загрозу.

«Форест», розвідник-нацгвардієць

Існують певні інструкції дій, але нажаль, вони не завжди спрацьовують. Все впирається в час поставлений на завдання. Інструкції – це шаблон ваших дій, які ви в будь-якому випадку повинні знати, але з приходом бойового досвіду боєць вже більш точно розуміє, як саме треба себе повести в тій чи іншій ситуації. Зі свого досвіду можу сказати, що іноді треба просто ліквідовувати міну підірвавши її, чи дійсно розміновувати, все залежить від ситуації. Ми всі розуміємо, що на війні часу на роздуми немає і ми маємо робити все швидко та професійно. Якщо ж завдання стоїть робити все «по стелсу», то підхід буде інший: тихо прийшов – тихо пішов.

На сьогоднішній війні проти рф, як показала бойова практика, розвідник це не лише «тихо прийти – тихо піти», а й виконувати різноманітні завдання, будь то штурм, зачистка, утримання позицій. Коли працює розвідгрупа, то у неї на шляху може трапитись все що завгодно, тому кожен член групи має вміти пристосовуватись до ситуації, а для того треба мати певні знання та навички.

«Диван», розвідник-нацгвардієць

Були цікаві ситуації на самому початку війни, ми проводили розвідку і знаходили ворожу зброю та екіпіровку, але ніхто до неї не наближався і ми зривали її «кішкою». Наразі хлопці навчаються розміновувати складний механізм, який складається з двох протипіхотних мін і розтяжки, інструктори навчають як правильно підійти до цієї «пастки», виявляти такі сховані міни та правильно їх знешкоджувати.

Протипіхотні фугасні та осколкові міни, протитанкові міни, касетні боєприпаси та саморобні вибухові пристрої – це неповний перелік того, з чим найчастіше стикаються військовослужбовці під час виконання завдань. Протитанкові міни часто закопують у землю або залишають на поверхні, протипіхотні закопують у ґрунт або маскують на дереві. Часто міни комбінують між собою і у разі вибуху шансів вижити практично немає. Російські військові неодноразово застосовували заборонені боєприпаси з часовим механізмом, встановлювали вибухові пристрої в побутових речах, автомобілях та всередині житлових будинків.

«Кардан», розвідник-нацгвардієць

До цього по службі вже доводилося стикатися з мінами. Ми зайняли позиції і необхідно було встановити комунікацію з сусіднім підрозділом. Нас розділяло мінне поле. Найчастіше міна закладається не одна, відтак рухатися ділянкою було дуже небезпечно. Я впевнений, для розвідника важливо знати саперну справу, вміти як встановлювати так і знешкоджувати міни. Рота розвідки може зіштовхнутись з різними задачами і ці знання ніколи не завадять, а тільки допоможуть при виконанні бойового завдання», – підкреслив розвідник Кардан.

Нагадаємо, гвардійці бригади «Спартан» є питомою складовою Сил Оборони України. Вони професійно нищать російських загарбників на східних рубежах й відчайдушно б’ються за волю та суверенітет українських земель.

Анкета для вступу на сайті https://storm.mvs.gov.ua/

Джерело: відділення інформації та комунікації Східного ТУ НГУ.

Агентство Телевидения Новости