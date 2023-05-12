У Старому Салтові відновлюють амбулаторію та зводять модульні будинки

За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, його заступники Євген Іванов та Роман Семенуха відвідали селище міського типу Старий Салтів та перевірили хід відновлювальних робіт.

Основні потреби Старосалтівської тергромади – відновлення дорожнього покриття, надання медичних та адміністративних послуг. У Старому Салтові ведуться активні відновлювальні роботи цих об’єктів. Найбільше уваги приділяється будівлі амбулаторії.

«Маємо наміри перенести Вовчанську центральну районну лікарню до Старого Салтова з огляду на безпекову ситуацію. Тому нарощуємо темпи відновлення. Тим паче запит на медпослуги серед місцевого населення досить високий. Щодня до громади повертаються жителі. За останніми підрахунками, тут проживають 1600 людей. А це 30% від кількості цивільного населення до лютневого вторгнення», – зазначив Євген Іванов.

Посадовці оглянули будівлю опорної школи, де дистанційно навчаються близько 1000 учнів. Установу планують облаштувати укриттям та розробляють план відновлення відповідно до європейських стандартів.

«Наразі у громаді розробляють проєктно-кошторисну документацію щодо цього об’єкту. Тут навчаються діти з усієї територіальної громади. Тож після відновлення навчальний заклад має бути оснащений новітньою технікою та обладнанням відповідно до європейських стандартів і ми всебічно сприятимемо цьому», – додав Роман Семенуха.

Крім того, у Старому Салтові зводять модульні будинки для місцевих жителів, чиї оселі пошкоджені або вщент знищені російськими окупантами. Наразі будівельники вже звели 20 конструкцій, роботи тривають.

Агентство Телевидения Новости