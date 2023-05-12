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Оформила бізнес за російським законодавством та відкрила рахунок у банку рф: у Великому Бурлуку затримали підприємицю

Оформила бізнес за російським законодавством та відкрила рахунок у банку рф: у Великому Бурлуку затримали підприємицю

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру підприємиці за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації Куп’янського району підприємиця, яка займалась роздрібною торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, стала співпрацювати з ворогом. Знаходячись в смт Великий Бурлук, жінка із середини серпня здійснювала господарську діяльність у взаємодії з окупаційною адміністрацією.

Підозрювана, щоб отримати привілейоване ставлення від представників держави-агресорки, добровільно оформилась суб’єктом господарювання як «физическое лицо-предприниматель» та відкрила рахунок у банку в російських рублях, відповідно до російського законодавства.

Колаборантка здійснювала торгівлю товарами, які завозила з тимчасово окупованих територій України.

Жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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