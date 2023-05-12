Отримав 23 поранення та залишився живий: історія нацгвардійця на псевдо Вольф

Вижив після 23 поранень. Боєць батальйону “Донбас” 15 Слов’янського полку НГУ Вольф демонструє непересічну силу духу та готується обов’язково повернутися у стрій після того, як одужає.

Нацгвардієць Ігор на псевдо Вольф починав військову службу у 2014 році, з батальйону «Київ-1». Потім проходив службу в десантних військах, а у 2018 році потрапив у батальйон спеціального призначення «Донбас» 15-го Слов’янського полку Національної гвардії України.

«До початку повномасштабного вторгнення, 16 лютого минулого року, ми групою, виїхали із завданням прикриття державного кордону і після цього я брав участь у боях у районах таких населених пунктів: Кремінна, Яківля, Дронівка, також у Харківській та Лиманській наступальних операціях», – згадує Вольф.

У жовтні 2022 року, розпочалася наступальна операція біля населеного пункту Терни, завданням наших бійців було пробити крайню лінію оборони противника, та витіснити його на кордон Донецької та Луганської областей.

«Ми висуваємось на виконання бойового наказу. Підрозділ рухався не колоною, а групами: перша – вичікувала, друга – була на маршруті розвідки і в цей момент по дорозі був нанесений авіаудар противником і там з’явилася вирва велика. Наш бронеавтомобіль, перекинувся, потім БТРи застрягли праворуч. Наш рух зупинився, довелося допомагати витягати техніку, вже потім я дізнався, що нас “зчитав” Орлан-10 і саме він спровокував вогонь», – розповідає спецпризначенець.

Через хвилин 10-15, по них було завдано удару реактивної системи УРАГАН, а точніше 4 повних касети ураганів. Вольф, у той час, знаходився поміж двох бронетранспортерів, де отримав одразу 23 поранення, уламки перебили кістки та судини на обох руках та ногах, але чоловік з перебитими руками зумів зняти ремінь та перетягнути найнебезпечнішу перебиту артерію на стегні, що дало змогу зупинити кров.

«Я не втрачав свідомість, бо спокійно оцінив обстановку, незважаючи на те що, в перші хвилини я був один, я зміг надати собі першу допомогу. Потім підбігли хлопці, наклали турнікети та відправили на евакуацію до Краматорська. Дякую, там витягнули більшість уламків!» – коментує боєць.

Після цього Вольфа відправили на Дніпро, а далі на Київ, де він потрапив, завдяки, волонтерам до Інституту травматології та ортопедії.

«Я вдячний лікарям інституту, вони врятували мені ліву ногу, тому що від стегна до коліна була просто каша, а також ліву руку, були дуже травмовані кістки та м’язи», – доповнює Вольф.

Наразі, він заходиться у Києві, в подальшому його очікують операції, де будуть вставляти імпланти кісток і тривала реабілітація.

За словами нацгвардійця мотивацію боротися надає йому його сім’я, і особливо син, який народився місяць тому. Вольф не збирається зупинятися та залишати військову службу, його мрія швидше реабілітуватися та повернутися до побратимів.

«Дуже багато молодих хлопців приходить до батальйону, яких треба навчати, адаптувати та ділитися бойовим досвідом. Моє бажання – допомагати йти до Перемоги. Наприклад, у різних відео кажуть, що ременем не можна зупинити кров, а я доведу зворотне, можна! І за допомогою цього, на власному прикладі, порадами, я врятую ще десятки або сотні життів наших хлопців», — відзначає Ігор.

Нагадаємо, легендарний батальйон “Донбас” сформували добровольці у 2014 році, згодом вони увійшли до складу Національної гвардії України. Його бійці пройшли тяжкі випробування боями за Карлівку, Попасну, Лисичанськ, Іловайськ, Маріуполь, Дебальцеве, Сєвєродонецьк, Майорськ, Куп’янськ, Лиман, Рубіжне, Кремінну. Відзначилися майже у всіх гарячих токах на Луганщині, Донеччині, Харківщині. Військовослужбовці батальйону спеціального призначення “Донбас” 15-го Слов’янського полку Національної гвардії є питомою складовою Сил Оборони України. Вони професійно нищать російських загарбників на східних рубежах, відчайдушно б’ються за волю та суверенітет українських земель. Кожен, хто має мотивацію та бажання наближати Перемогу може приєднатися до них!

Джерело: Відділення інформації та комунікації Східного територіального управління Національної гвардії України

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