Енергетика — найбільш постраждала сфера України?

“Одна з найбільш постраждалих від російського терору сфер — це енергетика. Збитки колосальні. Сьогодні відвідали ТЕЦ на Харківщині. На власні очі побачили руйнування. Поговорили з енергетиками про потреби. Будемо допомагати, аби все працювало як треба до наступної зими.

Для відновлення пошкодженого через бойові дії обладнання ТЕЦ і ТЕС тепер зможуть скористатися програмою пільгового кредитування «5-7-9». Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні Уряду.

Також готуємо пілотні проєкти для децентралізації енергосистеми. Шукаємо ресурси та можливості, аби зробити все вчасно до наступного опалювального сезону”, – йдеться у повідомленні офіційного телеграм-каналу Прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Агентство Телевидения Новости