11 генераторів було передано у громади Харківської області

За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова генератори, що надійшли від Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) і уряду Японії, розподілили на об’єкти життєзабезпечення, водо- та теплопостачання і заклади освіти та охорони здоров’я.

Як зазначив заступник начальника ХОВА Михайло Харнам, цього разу генератори потужністю від 20 кВт до 410 кВт отримали Лозівська, Нововодолазька, Височанська, Пісочинська, Дергачівська, Ізюмська громади та місто Харків.

«Дякуємо міжнародним організаціям за розуміння та постійну підтримку. Завдяки їхній допомозі ми пройшли цю важку зиму і жителі області не залишилися без тепла і світла навіть під час обстрілів рф по інфраструктурним об’єктам. Зараз уже готуємося до наступного холодного періоду», – сказав Михайло Харнам.

Зокрема, у Харківському районі нові генератори передали для медичного комплексу Нововодолазької громади, на об’єкт теплопостачання Височанської громади, а також на заклад освіти, палац культури та котельню Пісочинської громади.

Як розповів Пісочинський селищний голова Олег Чернобай, наразі в закладах освіти активно облаштовують укриття, в яких згідно з вимогами обов’язково має бути додаткове живлення.

«Протягом останніх 6 місяців Харківська ОВА та благодійні організації допомагали нам генераторами різної потужності. Нам був необхідний саме потужний генератор, аби забезпечити відразу декілька об’єктів. Зокрема, він також живитиме і Пункт Незламності. Якщо будуть аварійні відключення світла, то ми зможемо використовувати його для потреб наших громадян», – зауважив Олег Чернобай.

Нагадаємо, раніше від ЮНОПС та уряду Японії вже надходили потужні дизельні генератори.

Агентство Телевидения Новости