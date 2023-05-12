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Харківській трамвай №8 тимчасово змінить маршрут

Харківській трамвай №8 тимчасово змінить маршрут

Рух трамваїв на вул. Плеханівській, на ділянці від вул. Кошкіна до вул. Молочної, буде припинений з 10:00 до 18:00 15 травня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з  необхідністю проведення ремонтних робіт КП «Харківводоканал». У цей час трамвай №8 курсуватиме так: розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «вул. Одеська»;

У зворотному напрямку: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602 мікрорайон».

Джерело: Харківська міськрада

Агентство Телевидения Новости

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