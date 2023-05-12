15 років за ґратами: передав окупантам точні координати розташування ЗСУ на Харківщині

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 40-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі із конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Прокурори у суді довели, що мешканець Луганщини на початку повномасштабного вторгнення вийшов на двох російських військових із позивними «Яша» та «Урал». Чоловік передавав їм інформацію про місця дислокації ЗСУ та розташування української військової техніки на Харківщині.

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, для збору даних він використовував своїх друга та дружину, які нічого не знали про його зрадницьку позицію. Дружина робила скриншоти із вказанням точних геолокацій через те, що зрадник не зміг справно користуватись технічними пристроями.

Всю інформацію зловмисник надсилав окупантам через месенджер «Телеграм».

Правоохоронці затримали зрадника у Харкові наприкінці березня минулого року.

У суді чоловік свою вину не визнав та пояснив, що думав, що спілкується з українськими розвідниками. На російські номери, куди він надсилав інформацію, він не звернув увагу.

8 травня 2023 року колегія суддів Київського районного суду м. Харкова виніс стосовно чоловіка обвинувальний вирок. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости