Харківський зоопарк досі не є безпечним

Адрес Харківського зоопарку не був включений до переліку безпечних місць, рекомендованих для проведення масових заходів в регіоні, згідно з відповіддю в.о. директорки обласного департаменту масових комунікацій, Олени Злобіної, на запит, отриманий від Суспільного Харкова.

Рада оборони Харківської області затвердила перелік безпечних місць для проведення заходів на засіданні 28 березня 2023 року, до якого увійшли КЗ “Обласний організаційно-методичний театрально-концертний центр”, Культурно-просвітницький центр сучасного мистецтва “ЄрміловЦентр” Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та об’єкти КП “Харківський метрополітен”.

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