Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:32
Просмотров: 59

30 тимчасових екзаменаційних центрів для НМТ планують створити у Харківській області

30 тимчасових екзаменаційних центрів для НМТ планують створити у Харківській області

Основна сесія національного мультипредметного тесту відбудеться з 5 по 23 червня.

За інформацією Департаменту науки і освіти Харківської ОВА, в Харківській області на основну сесію НМТ зареєструвалося 11 992 учасники. Зокрема, це 9570 випускників поточного року і 2422 випускники минулих років.  

«Цього року зареєструвалося на 5166 учасників (75,7 %) більше, ніж минулого року. З урахуванням кількісних показників для основних сесій НМТ планується створити 30 тимчасових екзаменаційних центрів у 9 населених пунктах Харківської області на базі закладів освіти», – прокоментували в Департаменті.  

Обираючи предмет додаткового блоку, 6169 вступників Харківщини надали перевагу історії України, 3592 вибрали англійську мову. Також 1756 учасників складатимуть НМТ з біології. Нагадаємо, всього НМТ буде містити три блоки завдань, два з яких обов’язкові – це українська мова та математика.

З 5 до 12 червня зможуть зареєструватися на додаткову сесію вступники, які з поважних причин не змогли цього зробити під час основного періоду або яким було відмовлено в реєстрації.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 