Знешкоджено 15 нерозірваних артилерійських снарядів — на Харківщині тривають заходи з розмінування деокупованих територій.

Зведений загін вибухотехнічної служби Національної поліції України з-поміж 50 поліцейських майже з усіх областей України проводять заходи з розмінування на деокупованих територіях Харківської області.

Поліцейські щодня ретельно обстежують Чугуївський, Куп’янський, Ізюмський райони, міста Вовчанськ, Липці, Дергачі та інші населені пункти, які тривалий час знаходилися під окупацією військових росії і досі потерпають від ворожих обстрілів.

Під час роботи вибухотехніки використовують спорядження, надане закордонними партнерами: робототехнічні платформи механізованого розмінування, металодетектори, gps-трекери, комплекти Vulkan для гуманітарного розмінування.

Агентство Телевидения Новости