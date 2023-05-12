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Триває робота над створенням Національного корпусу кримськотатарської мови

Триває робота над створенням Національного корпусу кримськотатарської мови

Мінреінтеграції ініціювало створення Національного корпусу кримськотатарської мови (НККМ) у межах реалізації Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки. НККМ – це онлайн-платформа для дослідження мови, що працюватиме на даних із текстових матеріалів кримськотатарською.

Збір друкованих та електронних текстів кримськотатарською мовою для створення Корпусу розпочався з жовтня 2022 року.

За майже 7 місяців до каталогу було внесено більш як 800 матеріалів понад 200 авторів. Серед них – твори кримськотатарських авторів, газети, журнали, підручники, наукові статті, міжнародно-правові документи тощо.

Таким чином опрацьовано більш ніж 70 тисяч друкованих сторінок. Понад 50% матеріалів вже пройшли процедуру розпізнавання та форматування.

Після завершення тестування програмного забезпечення ці матеріали будуть завантажені на платформу Корпусу.

Нагадаємо, проєкт реалізується за підтримки Мінреінтеграції, швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа, та Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Джерело: Мінреінтеграції

Агентство Телевидения Новости

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