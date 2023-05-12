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У Харкові нетверезий водій намагався відкупитися від патрульних 10 тисячами гривень

У Харкові нетверезий водій намагався відкупитися від патрульних 10 тисячами гривень

Сьогодні вдень на проспекті Героїв Харкова патрульні зупинили авто Peugeot за порушення ПДР. Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд. Прилад Drager зафіксував 2,16 проміле алкоголю.

За непритягнення до відповідальності чоловік запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 10 тисяч гривень. Патрульні неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак водій не реагував на попередження.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

На водія патрульні склали адміністративний протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости

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