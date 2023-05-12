Вперше з початку повномасштабного вторгнення у Харкові пройде боксерський турнір

Аматорський турнір з любительського боксу, в якому візьмуть участь боксери Олімпійської збірної України, присвячений Героям оборони Харкова.

Змагання відбудуться 13 травня під патронатом Харківської обласної військової адміністрації, Міністерства молоді та спорту України, Федерації боксу України та Національного олімпійського комітету України. З міркувань безпеки турнір проведуть у приміщенні станції метро «Захисників України».

«Це перші змагання з боксу, які вдалося організувати з початку повномасштабного вторгнення рф. Для харківських любителів спорту – це велика подія, а головне, що захід проходитиме у підземці, тобто глядачі та спортсмени будуть у безпеці», – зазначив начальник Управління у справах молоді та спорту Харківської ОВА Костянтин Ананченко.

Турнір стане великим святом і для самих боксерів. Про це зауважив віце-президент ФБУ Олександр Манчак.

«Федерація боксу України хоче вклонитися захисникам нашого незламного міста, завдяки яким ми можемо дихати вільно, тренуватися і нести наш прапор і гімн по світу», – підкреслив Олександр Манчак.

Між собою змагатимуться дві команди: олімпійська збірна з боксу та збірна Харкова.

До слова, більшість харківських боксерів тренуються поза межами Харківської області, адже, за даними Костянтина Ананченка, в регіоні війною зруйновано та пошкоджено 28 спортивних об’єктів. Не дивлячись на це, в минулому році Харківщина посіла друге загальнокомандне місце серед усіх областей України з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

Джерело: ХОВА

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