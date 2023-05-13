ДСНС ліквідували 18 пожеж: постраждалих немає

Протягом доби з 12 по 13 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 31 оперативний виїзд, з яких:

18 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

7 – для надання допомоги населенню.

5 – інші виїзди.

О 20:11 рятувальники 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїжджали на гасіння пожежі, яку спричинив ворожий обстріл у селищі Борова Ізюмського району. Внаслідок вибуху зайнялась хвойна підстилка в лісопосадці. На час прибуття вогнеборців площа горіння склала 20 кв.м. Пожежа ліквідована о 21:10. Жертв та постраждалих немає.

О 15:20 рятувальники з Куп’янська виїздили до с. Курилівка, яке також було обстріляне окупаційними військами. Перевіркою встановлено: внаслідок влучання ворожого боєприпасу пошкоджень зазнало 1 приватне домоволодіння. На щастя ніхто не постраждав.

Агентство Телевидения Новости