MV-10 допомагає звільнити деокуповані території Харківщини

Машина механізованого розмінування MV-10 від Фонду Говарда Баффета допомагає звільнити деокуповані території Харківщини від небезпечних залишків війни.

На звільненій деокупованій території Харківщини щодня працює 34 піротехнічні розрахунки зведеного загону ДСНС. Вони крок за кроком звільняють забруднені ворожими вибухонебезпечними предметами поля і лінії електропередачі. Аби пришвидшити цей процес та захистити особовий склад, Фондом Говарда Баффета були придбані спеціальні машини механізованого розмінування для ДСНС.

Одна з таких машин, а саме MV-10, наразі працює в Ізюмському районі Харківщини. Вона значно полегшує роботу піротехніків, бо здатна очищувати мінні поля різних типів: з протипіхотними і протитанковими мінами, а також знищує боєприпаси, що не розірвалися. Операторами цієї машини є сапери Миколаївського гарнізону ДСНС. Вони дуже задоволені продуктивністю і якістю її роботи.

Це найпотужніша система у своїй категорії. В основі комплексу — ланцюговий інструмент, під дією якого спрацьовують протипіхотні та протитанкові міни. Також машина має культиватор, який виконує вторинну обробку та підтримує постійну глибину рихлення. Серед додаткового обладнання є роликовий, лезовий та збиральний блоки. MV-10 експлуатується одним оператором за допомогою пульта дистанційного керування. Максимальна глибина очищення ґрунту – 60 см.

Використання машини механізованого розмінування на ділянках ЛЕП дає можливість енергетикам узятися до відновлення мережі, аби люди, які вже понад рік не мають електрики, скоріше її отримали.

Агентство Телевидения Новости