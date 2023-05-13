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5 Слобожанська бригада НГУ презентувала свій марш у Харкові

5 Слобожанська бригада НГУ презентувала свій марш у Харкові

Автор музики та слів відомий харківський музикант та військовослужбовець 5 Слобожанської бригади НГУ Василь Рябко, аранжування Василя Рябка та Бориса Севастьянова.

Презентація відбулась у ЄрміловЦентрі під час урочистостей з нагоди нагородження військовослужбовців бригади відзнаками Харківської обласної військової адміністрації, Харківської обласної ради та Харківської міської ради.«За півтора року війни саме цей марш надихає.

У цьому марші відображено почуття всіх військовослужбовців до тих подій, які сьогодні відбуваються як у Харкові, так і за його межами», – зазначив під час урочистостей заступник командира 5 Слобожанської бригади НГУ, полковник Олег Фомін.

Джерело: 5 Слобожанська бригада НГУ

Агентство Телевидения Новости

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